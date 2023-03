Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist am Sonntag, dem 30. April, beim FC Bayern München zu Gast. Angepfiffen wird die Partie des 30. Spieltags um 15.30 Uhr. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga am heutigen Dienstag mit. Bereits einen Tag zuvor empfängt der 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei Bayer 04 Leverkusen. Die Begegnung am 29. April beginnt ebenfalls um 15.30 Uhr.