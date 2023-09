Berlin (dpa/bb) – Ein 30-jähriger Mann ist in Berlin-Haselhorst von einem Unbekannten mehrfach mit der Faust in Gesicht geschlagen und schwer verletzt worden. Der Mann verließ in der Nacht zu Samstag gemeinsam mit seiner 27-jährigen Freundin das Oktoberfest in der Zitadelle, als es gegen 0.30 Uhr an der Ecke Am Juliusturm Zitadellenweg zu einer Auseinandersetzung mit dem Unbekannten kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der unbekannte Mann seinen 30-jährigen Kontrahenten zu Boden geschlagen und nicht von seinem Opfer abgelassen haben. Die 27-jährige Freundin sowie ein weiterer Passant versuchten die Situation zu schlichten und sollen ebenfalls von dem Tatverdächtigen geschlagen worden sein. Der 30-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert. Der Tatverdächtige floh in unbekannte Richtung. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist Teil der laufenden Ermittlungen.