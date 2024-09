Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll eine schwangere Frau in Neu-Hohenschönhausen mit einem Messer bedroht und einen 30 Jahre alten Mann schwer verletzt haben. Der Unbekannte soll die 20-Jährige am Dienstagmittag bis zu ihrer Wohnungstür verfolgt, sie dort mit einem Messer bedroht und Geld von ihr gefordert haben, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte. Als die Frau sagte, dass sie schwanger sei, soll der Unbekannte ohne Beute davongelaufen sein.

Später erzählte die Frau laut Polizei einer Bekannten von dem Vorfall. Deren Lebensgefährte machte den mutmaßlichen Täter daraufhin bei einem Imbiss ausfindig und sprach ihn an, wie es hieß. Als der Unbekannte flüchten wollte, hielt ihn der Mann den Angaben nach fest. Daraufhin habe der Tatverdächtige den 30-Jährigen mit dem Messer an der Hand verletzt und sei geflüchtet, hieß es. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.