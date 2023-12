Potsdam (dpa/bb) – Die Feuerwehr hat wegen eines Brandes 30 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Potsdam-Stern evakuiert. Das Feuer war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes ausgebrochen, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Verletzte gab es nicht. Die Bewohner kamen während des Einsatzes in Wärmebussen unter und konnte anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.