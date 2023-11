Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die Gruppenphase der Volleyball-Champions League gestartet. Gegen Portugals Meister Benfica Lissabon gewann der Bundesliga-Tabellenführer am Donnerstag mit 3:0 (27:25, 25:19, 25:21). Vor 5167 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Marek Sotola mit 19 Punkten erfolgreichster Angreifer beim Sieger. Die weiteren Gegner in dieser Gruppe sind Halkbank Ankara und GSD Piacenza aus Italien.

Die Berliner fanden schwer ins Spiel. Zwischenzeitlich zog Benfica im ersten Durchgang mit drei Punkten Vorsprung davon (13:10, 18:15), vergab am Ende aber zwei Satzbälle. Das Blatt wendete sich, als Timothee Carle die Gastgeber mit 26:25 in Führung brachte. Ein Block von Kapitän Ruben Schott entschied den Satz schließlich glücklich zugunsten der Gastgeber.

Dieses Erfolgserlebnis gab den Berlinern Selbstvertrauen und damit den nötigen Rückhalt, um die Spielkontrolle zu übernehmen. Gerade bei der Blockabwehr legte die Mannschaft zu, auch Diagonalangreifer Sotola entwickelte fortan mehr Durchschlagskraft. Zudem überzeugte der Franzose Carle mit kraftvollen Offensivaktionen.

Die Portugiesen bäumten sich in Satz drei noch einmal auf, doch beim Stande von 19:19 gelangen den Volleys beim Aufschlag von Sotola die vorentscheidenden Breaks zum 22:19.