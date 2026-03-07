Unterhaching (dpa) – Die Berlin Volleys haben sich drei Tage nach der Europapokal-Schlappe gegen Piacenza mit einem Pflichtsieg in der Bundesliga zurückgemeldet. Beim 3:0 (25:23, 26:24, 25:21) beim TSV Haching München hatte der deutsche Rekordmeister aber durchaus einige Mühe. Die Sätze eins und zwei waren eng umkämpft. Die Berliner bleiben Spitzenreiter der Liga. Allerdings kann Konkurrent Lüneburg noch vorbeiziehen. Die Niedersachsen haben zwei Spiele weniger absolviert.

Am kommenden Mittwoch steht für den Hauptstadtclub das Rückspiel im Viertelfinale des CEV Cups in Italien an. Chancen auf ein Weiterkommen gibt es kaum noch. Die Berliner müssten mindestens 3:1 gewinnen, um einen entscheidenden Tie-Break zu erzwingen.



