Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben ihre Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga vor Verfolger VfB Friedrichshafen mit einem eindrucksvollen Sieg auf sieben Punkte ausgebaut. Im Spitzenspiel gegen das Team vom Bodensee behauptete sich der amtierende deutsche Meister am Sonntag deutlich mit 3:0 (25:21, 25:12, 25:18). Vor 5543 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war der Franzose Timothee Carle der herausragende Spieler beim Sieger. Gleich den ersten Matchball verwertete Marek Sotola mit einem Ass. Es war im vierten Pflichtspiel in dieser Saison zwischen beiden Mannschaften bereits der vierte Sieg des Hauptstadtclubs gegen den Erzrivalen.

Anfangs begegneten sich beide Mannschaften noch auf Augenhöhe. Nach einem Vier-Punkte-Vorsprung der Berliner durch einen Punkt des Esten Timo Tammemaa (14:10) im ersten Satz kam der VfB zwar noch mal auf 21:22 heran, doch danach zogen die Volleys mit konsequenter Abwehrarbeit und zielstrebigen Angriffen wieder davon.

Im zweiten Durchgang erteilten die Berliner dem Kontrahenten eine Lektion. Die Grundlage dafür schuf der 1,98 Meter große Außenangreifer Carle mit einer Aufschlagserie, die seine Mannschaft schon früh nahezu uneinholbar mit 13:5 in Führung brachte. Gegen die sehr harmonisch zusammenspielenden Volleys fiel den Gästen nicht mehr allzu viel ein.

In der Vergangenheit hatten die Berliner nach einer 2:0-Satzführung im dritten Abschnitt häufig einen Leistungseinbruch erlitten. Diesmal aber hielt die Mannschaft ihr Niveau. Der VfB hatte dem Schwung des Gegners nur noch wenig entgegenzusetzen.