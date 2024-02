Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben ihre zweite Saisonniederlage in der Volleyball-Bundesliga offenbar gut verarbeitet. Nur vier Tage nach dem blamablen 2:3 beim ASV Dachau betrieb der deutsche Meister am Mittwoch im Heimspiel gegen die FT 1844 Freiburg mit einem ungefährdeten 3:0 (25:14, 25:18, 25:19)-Erfolg Wiedergutmachung. Sowohl Dachau als auch Freiburg sind Neulinge in der Liga.

Vor 3120 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle verzichtete Volleys-Trainer Joel Banks gegen die Breisgauer wie noch im Spiel zuvor auf personelle Experimente. Er schickte nahezu seine Stammformation aufs Feld. Lediglich Nehemiah Mote pausierte wegen leichter Rückenprobleme, für ihn spielte Saso Stalekar im Mittelblock.

Bei den Berlinern war von Beginn an der Wille zu spüren, sich nicht noch einmal von einem Aufsteiger übertölpeln zu lassen. Timothee Carle, Ruben Schott und Marek Sotola erwiesen sich gegen den sich tapfer zur Wehr setzenden Kontrahenten als zuverlässige Punktesammler.

Die Grundlage für die Überlegenheit schufen die Volleys mit ihrer Aufschlagstärke. 10:1 Asse dokumentierten am Ende die Überlegenheit der Berliner in diesem Element. Drei Servicepunkte gingen allein auf das Konto von Kapitän Schott. Sasa Stalekar trug mit vier Blockpunkten zum Sieg bei.

Am Samstag bekommen es die BR Volleys bei den Baden Volleys Karlsruhe dann mit dem nächsten der insgesamt vier Aufsteiger zu tun.