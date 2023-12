Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys bleiben auch nach dem 7. Spieltag der Volleyball-Bundesliga ungeschlagen Tabellenführer. Gegen Aufsteiger ASV Dachau setzte sich der deutsche Meister und Pokalsieger am Samstag vor 3317 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle souverän mit 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) durch. Es war für den Hauptstadtclub bereits der fünfte Sieg ohne Satzverlust in dieser Saison.

Volleys-Trainer Joel Banks baute gegen die Bayern überwiegend auf Spieler aus der zweiten Reihe. Im Mittelblock musste er improvisieren: Weil Timo Tammemaa wegen einer leichten Wadenverletzung geschont wurde, kam auf dessen Position in Cody Kessel ein gelernter Außenangreifer zum Einsatz. Der US-Amerikaner machte in ungewohnter Rolle seine Sache sehr ordentlich.

Der Sieg der BR Volleys geriet trotz wackerer Gegenwehr der Dachauer in keiner Phase ernsthaft in Gefahr. Lediglich in Satz drei beim Stand von 9:11 musste Coach Banks bei einer Auszeit seine Mannschaft mal etwas gründlicher ermahnen.

Bei den Berlinern überzeugte insbesondere der Slowene Saso Stalekar sowohl im Block als auch mit einigen durchdachten Angriffsaktionen. Der Este Robert Täht war mit 13 Punkten erfolgreichster Angreifer der Volleys. Daniel Malescha, der auf der Diagonalposition Marek Sotola vertrat, steuerte zwölf Punkte zum Sieg bei.