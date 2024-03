Berlin (dpa) – Fußball-Oberligist TuS Makkabi hat sich die Chance auf die Titelverteidigung im Berliner Landespokal erhalten. Im ersten Viertelfinalspiel setzte sich das Team von Trainer Wolfgang Sandhowe am Samstag beim klassenhöheren Regionalligisten Berliner AK mit 3:0 (0:0) durch. Die Runde der letzten vier Mannschaften wird am 1. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am Finaltag der Amateure am 25. Mai im Hans-Zoschke-Stadion in Lichtenberg statt.

Doron Bruck brachte Makkabi nach 60 Minuten im Poststadion in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Brian Petnga für die Entscheidung zugunsten des Titelverteidigers, ein weiterer Konter brachte sogar noch einen dritten Treffer für den klassentieferen Verein.