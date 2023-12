Berlin (dpa/bb) – Ein 29-Jähriger ist in Berlin-Wedding mutmaßlich angeschossen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei er am frühen Donnerstagabend auf dem Gehweg an zwei sich streitenden Männern vorbeigelaufen, als ihn ein Schuss getroffen habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Bekannter habe den 29-Jährigen mit einer Schussverletzung am Arm in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde. Die beiden Männer, die sich den Angaben zufolge gestritten haben, blieben demnach bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen.