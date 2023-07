Schönefeld (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall auf regennasser Straße ist in Waßmannsdorf (Dahme-Spreewald) ein 29-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam er am Montag unweit der Einmündung zum Klärwerk von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten am Montagnachmittag noch an. Für Bergungsarbeiten wurde die Straße aus Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.