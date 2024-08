Ziesar (dpa/bb) – Ein 28-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gestorben. Der Mann krachte am Mittwoch mit seinem Auto am Stauende auf einen Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Seinen schweren Verletzungen erlag der Autofahrer demnach noch an der Unfallstelle.

Für die Bergungsarbeiten war die A2 zwischen Wollin und Ziesar in Richtung Magdeburg für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Spurensicherung und ein Gutachter sollen nun klären, wie es zu dem Unfall kam.