Berlin (dpa/bb) – Mehrere Männer haben einen 28-Jährigen im Südosten von Berlin angegriffen. Einer der Täter stach den Mann mit einem Messer in den Rücken, wie die Polizei Berlin mitteilte. Das Opfer kam demnach am Samstagabend schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt der 28-Jährige laut Polizei nicht.

Vier bis fünf Männer sollen den Mann am S-Bahnhof Grünau mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen haben, bevor ein weiterer Mann den 28-Jährigen mit einem Messer in den Rücken stach. Drei der Angreifer flüchteten den Schilderungen zufolge in ein Lagergebäude in der Nähe. Eine Einsatzhundertschaft durchsuchte das Gebäude, fand aber keine Verdächtigen, wie es hieß.



