Berlin (dpa/bb) – Ein 26-Jähriger ist von der Polizei in Berlin-Charlottenburg wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen worden. Wie die Beamten am Samstag berichteten, beobachteten Zivilbeamte den Mann am Freitag, als er in der Nürnberger Straße einer 23-Jährigen in einem Hauseingang Betäubungsmittel verkaufte. Bei einer Kontrolle des Mannes und seines Wagens fanden die Beamten 15 kleine Reagenzgefäße und fast 30 Tütchen, laut Polizei mutmaßlich gefüllt mit Kokain und Cannabis. Außerdem sei Bargeld sowie ein möglicherweise für den Drogenhandel genutztes Smartphone sichergestellt worden.

Der 26-Jährige wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen. Er sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem soll er auch Auto gefahren sein, obwohl er keinen Führerschein besitzt.