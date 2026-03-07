Berlin (dpa/bb) – Ein Unbekannter hat in der Nacht einen 25-jährigen Mann am Berliner Alexanderplatz mit einer Stichwaffe verletzt. Nach einem Streit im Eingangsbereich des S-Bahnhofs Alexanderplatz habe der Unbekannte um kurz nach ein Uhr morgens auf den Mann eingestochen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er ihm eine etwa zwei Zentimeter tiefe Stichverletzung im linken Unterbauch zugefügt. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.