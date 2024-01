Berlin (dpa/bb) – Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 24-Jährigen in Berlin-Hellersdorf beginnt am Mittwoch (9.15 Uhr) ein Prozess gegen drei Männer. Die Staatsanwaltschaft legt einem 37-Jährigen und einem 38-Jährigen unter anderem Totschlag zur Last; ein 21-Jähriger muss sich in dem Prozess vor dem Berliner Landgericht wegen Beteiligung an einer Schlägerei verantworten. Im Mai 2023 kam es laut den Ermittlungen vor einer Bar zum Streit, weil der 24-Jährige und ein Begleiter zuvor in einer anderen Bar gefilmt haben sollen. Der 37-jährige Angeklagte soll dann aufgrund eines mit dem 38-Jährigen spontan gefassten Entschlusses mit einem Messer zugestochen und den 24-Jährigen tödlich verletzt haben. Der 21-Jährige soll das am Boden liegende Opfer noch getreten haben.