Elversberg (dpa) – Hertha BSC bleibt im Mittelfeld der zweiten Fußball-Liga stecken. Am drittletzten Spieltag der Saison unterlag die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai beim erstmaligen Auftritt beim Aufsteiger SV Elversberg mit 2:4 (1:1). Vor 9502 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde erzielten Luca Schnellbacher (18. und 54. Minute) sowie Paul Wanner (65.) und Kevin Koffi (88.) die Treffer für die Gastgeber. Fabian Reese (27.) und Palko Dardai (62.) trafen für die Berliner.

Dardai musste auf Marc Oliver Kempf verzichten. Der Innenverteidiger hatte einen Schlag auf ein Knie erhalten und fiel kurzfristig aus. Hertha hielt sich zunächst zurück und drehte erst nach dem Rückstand durch Schnellbacher nach einer Ecke (18.) etwas auf. So traf Haris Tabakovic nach 25 Minuten nur den Pfosten. Eine Minute später erzielte Reese ebenfalls nach einer Ecke den Ball zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel legte Hertha nach, hatte aber Pech, dass Ibrahim Maza aus über 20 Metern nur das Lattenkreuz traf (47.). Sieben Minuten später aber lagen die Berliner wieder hinten, da erneut Schnellbacher nach einem Drehschuss aus spitzem Winkel Hertha-Schlussmann Tjark Ernst überwand.

Tabakovic hatte in der 60. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Torhüter Nicolas Kristof. Dafür war aber Dardai kurz darauf zur Stelle und konnte den Abpraller verwerten. Doch die Freude über den erneuten Ausgleich hielt nur vier Minuten, ehe Wanner den Aufsteiger zum dritten Mal in Führung brachte. Der erneute Ausgleich gelang den Berlinern nicht mehr, dafür sorgte Koffi für die Entscheidung.