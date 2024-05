Berlin (dpa/bb) – Ein 22-jähriger Schüler ist von einem 18-Jährigen mit einem Messer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 22-Jährige zuvor am Mittwochabend in der Nähe seiner Schule in Berlin-Lichtenberg von einer mehrköpfigen Gruppe Jugendlicher angegriffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei fügte der 18-Jährige dem 22-Jährigen zwei Stichverletzungen am Arm und am Rücken zu. Nachdem der 18-jährige Tatverdächtige zunächst geflüchtet war, wurde er später an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen.

Rettungsleute brachten den 22-Jährigen für eine ambulante Behandlung ins Krankenhaus. Laut einer Sprecherin der Polizei am Donnerstag kannten sich der 22-Jährige und der 18-Jährige «flüchtig». Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem genauen Tatgeschehen dauern an.