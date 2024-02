Berlin (dpa/bb) – Ein 22-Jähriger ist durch Schüsse in der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg verletzt worden. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige sei flüchtig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es am späten Mittwochabend an einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Männern gekommen sein. Daraufhin seien gegenseitig Schüsse abgegeben worden. Polizisten stellten in der Nähe der Tankstelle einen 22-jährigen Mann mit einer Schussverletzung am linken Unterarm fest. Der Verletzte war in Begleitung seines 28-jährigen Bruders, der den Angaben zufolge nicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen ins Krankenhaus, wo er operiert wurde.

Bewaffnete Polizisten sicherten am späten Abend den Tatort, Straßen in der Umgebung wurden gesperrt. Waffen seien nicht gefunden worden. Die Polizisten ermittelten den Angaben nach den 27-jährigen mutmaßlichen Täter, der vor dem Eintreffen der Beamten vom Tatort flüchtete. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen trafen sie ihn nicht an.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall an der Tankstelle und dem Einsatz an der Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in der Nähe gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Die weiteren Ermittlungen dauern an.