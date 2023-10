Gattendorf (dpa) – Um auf dem «schnellsten Weg sein Ziel zu erreichen», ist ein 22-Jähriger mit dem Rad auf einer Autobahn in Oberfranken gefahren – die Reise sollte nach Italien gehen. Verkehrsteilnehmer hatten am Dienstag beobachtet, dass der Fahrradfahrer am Standstreifen der Autobahn 93 bei Gattendorf Richtung Süden unterwegs war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Gegenüber den Beamten war sich der 22-Jährige aus Berlin den Angaben zufolge keiner Schuld bewusst. Der «ambitionierte Radler» habe laut eigenen Aussagen lediglich auf dem «schnellsten Weg sein Ziel erreichen» wollen, teilte die Polizei mit. Die Beamten verwarnten den 22-Jährigen und wiesen ihn auf das «untergeordnete Straßennetz» hin.