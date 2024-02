Fürth (dpa) – Hertha BSC hat den ersten Sieg in diesem Jahr in der 2. Fußball-Liga geschafft. Am Sonntag kam die Mannschaft von Trainer Pal Dardai zu einem 2:1 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth. Vor 13.459 Zuschauern erzielte Marc Oliver Kempf in einer hektischen Partie zweimal die Berliner Führung (34. und 63. Minute). Branimir Hrgota (56.) traf für die Gastgeber zum zwischenzeitigen Ausgleich. Mit 29 Punkten liegt Hertha nun acht Punkte hinter Platz drei.

Trainer Dardai fehlten neben seinen verletzten Söhnen Bence und Marton, Agustin Rogel und dem gesperrten Kapitän Toni Leistner auch Torjäger Haris Tabakovic (Knieprobleme), Linus Gechter und Smail Prevljak (Magen-Darm-Infekt). Dafür stand Fabian Reese erstmals nach seiner Coronainfektion in der Startelf.

Trotz der Personalprobleme zeigten sich die Gäste aus der Hauptstadt im Laufe der ersten Halbzeit bissiger. Kempf köpfte nach einer Ecke von Palko Dardai zur verdienten Führung. Auch Hrgotas schöner Schlenzer zum Ausgleich ließ Hertha nicht verzagen. Erneut war Kempf – diesmal nach einem von Jonjoe Kenny getretenen Freistoß – erfolgreich. Der Verteidiger verletzte sich dabei und musste ausgewechselt werden.

Anschließend musste die Partie aufgrund von Fan-Protesten unterbrochen werden, Hertha wehrte sich danach erfolgreich gegen den abermaligen Ausgleich. In den letzten beiden Minuten auch noch in Unterzahl, da Florian Niederlechner mit Gelb-Roter Karte des Feldes verwiesen worden war.