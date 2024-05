Potsdam (dpa/bb) – Die Frauen von Turbine Potsdam haben einen großen Schritt zurück in die Bundesliga gemacht. Am Samstagnachmittag gewannen der Fußball-Zweitligist gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0) und baute damit die Tabellenführung aus. Der sechsmalige deutsche Meister hat nun am vorletzten Spieltag fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei. Verliert der dort rangierende SV Meppen an diesem Sonntag bei der TSG Hoffenheim II, ist der direkte Wiederaufstieg für die Brandenburgerinnen perfekt.

Im letzten Heimspiel der Saison setzten die Turbinen von Beginn an auf ein druckvolles Angriffsspiel. In der 14. Minute erzielte Kim Schneider die Führung. Trotz guter Chancen gelang es aber nicht, den Vorsprung frühzeitig auszubauen. Dafür kamen die Gäste mit voranschreitender Spielzeit besser in die Partie. Nach der Pause traten die Potsdamerinnen jedoch wieder konzentrierter auf, Noa Selimhodzic traf zum 2:0 (55.). Der Anschlusstreffer durch Laura Radke (88.) konnte den Sieg nicht mehr verhindern.