Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr 134.136 Verkehrsunfälle gezählt. Bei den allermeisten Unfällen gab es nur Sachschäden (120.407), wie am Montag bei der Veröffentlichung der Unfallstatistik mitgeteilt wurde. Bei 13.729 Unfällen wurden Menschen verletzt. Die häufigsten Gründe für Unfälle waren Fehler beim Abbiegen, Nichtbeachten der Vorfahrt, zu schnelles Fahren sowie Alkoholeinfluss.

Die Zahl der Verletzten lag 2023 bei 16.245 Menschen. Davon wurden 2073 so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. 33 Menschen starben im Straßenverkehr. Davon waren viele Rentner, Radfahrer oder Fußgänger. Bei 21 dieser Unfälle trugen die Todesopfer durch ihr Verhalten im Straßenverkehr die Hauptschuld an dem Unfall, weil sie etwa unvorsichtig auf die Straße liefen. Bei 7 der tödlichen Unfälle gab es keine anderen Beteiligten.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik teilte mit: «Die Verkehrsunfallzahlen des Jahres 2023 zeigen, dass die Normalität nach Corona auch wieder ins Berliner Verkehrsleben zurückkehrt. Wir verzeichnen Anstiege gegenüber den Jahren 2021 und 2022, liegen aber weiterhin deutlich unterhalb der Werte der Vor-Corona-Jahre.» Vor der Corona-Pandemie gab es 2019 147.306 Unfälle mit 17.809 Verletzten.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) appellierte: «Fahren Sie miteinander, nicht gegeneinander.» Die Polizei werde den Kontrolldruck auch in diesem Jahr mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufrechterhalten.