Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat in einer Wohnung in Berlin-Weißensee zufällig eine geringe Menge Sprengstoff gefunden. 200 Menschen werden nun in Sicherheit gebracht. Der Sprengstoff soll durch Spezialisten des Landeskriminalamtes vernichtet werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Es wurde ein Sperrkreis von 50 Metern eingerichtet. Die Smetanastraße wurde laut Sprecher zwischen der Meyerbeerstraße und der Bizetstraße gesperrt.

Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Smetanastraße war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Zum Anlass der Wohnungsdurchsuchung konnte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben machen.