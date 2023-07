20 Jahre, rund 1.350 Absolventinnen und Absolventen sowie unzählige Bühnenmomente – die ACADEMY

Bühnenkunstschule hatte Ende Juni allen Grund zum Feiern!

Schon seit 2003 sorgt die von der GASAG initiierte Bühnenkunstschule ACADEMY dafür, dass junge Menschen aus verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründen gemeinsam in Berlin die Bühne betreten und ihr Talent und ihre Leidenschaft ins

Rampenlicht bringen. Am 30. Juni feierte sie ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer spektakulären Bühnenshow in der Alten Feuerwache Berlin.

Von Berlin auf die weltweiten Bühnen

Mit dabei waren viele ehemalige Absolventinnen und Absolventen, einige von ihnen haben dank der ACADEMY

Karriere gemacht – auf den Bühnen dieser Welt und anderswo. „Wir sind sehr stolz auf das, was uns mit der ACADEMY Bühnenkunstschule gelungen ist“, sagt Birgit Jammes, Referentin für Sponsoring bei der GASAG und Mitinitiatorin der ACADEMY vor 20 Jahren.

„Es ist ein Ort, an dem junge Menschen gemeinsame Interessen entdecken und auf ein Ziel hinarbeiten. Jeder Jahrgang zeigt am Ende ein neues, eindrucksvolles und individuelles Bühnenstück, das immer auch die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen spiegelt.“

Alle Facetten der Bühnenkunst

In der ACADEMY Bühnenkunstschule werden Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren in sämtlichen Facetten der Bühnenkunst ausgebildet. Ganz egal ob Regie, Produktion, Gesang, Tanz oder natürlich Schauspiel – hier stehen die Leidenschaft für die Bühne und die Entwicklung individueller Fähigkeiten im Mittelpunkt. Viele ehemalige ACADEMY-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer drehen inzwischen Filme und Serien, stehen und tanzen auf großen Bühnen.

Als feste Institution bereichert die ACADEMY die Kulturlandschaft Kreuzbergs und ist ein Herzensprojekt der Berliner GASAG. Gemeinsam haben sie es geschafft, ein außerschulisches und interkulturelles Zentrum der kulturellen Bildung zu schaffen, das junge Berlinerinnen und Berliner inspiriert und ihnen Respekt, Offenheit, Zusammenhalt und Vielseitigkeit vermittelt.

Lust bekommen? Jetzt bewerben!

Wer jetzt Lust bekommen hat, selbst einmal bei der ACADEMY Bühnenkunstschule mitzumachen, hat noch bis September die Chance, sich zu bewerben. Um das Basisjahr an der Bühnenkunstschule zu starten, musst du zwischen 13 und 19 Jahren alt sein und dich für die Casting-Workshops im September eintragen. Dafür solltest du dich für eine der Disziplinen Schauspiel, Tanz oder Musik entscheiden.

Etwa drei Wochen vor den Castings bekommst du einen Brief mit allen weiteren Infos und schon kann das Abenteuer beginnen! Alle weiteren wichtigen Infos findest du online hier.

Text: red/su