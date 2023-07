Eberswalde (dpa/bb) – Ein 20-jähriger Mann ist bei Eberswalde (Landkreis Barnim) tot aus dem See Klein Ahlbeck geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit Angehörigen am See. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er am Montag einen Ball aus dem Wasser holen und verschwand daraufhin aus noch ungeklärter Ursache von der Wasseroberfläche. Feuerwehr und Wasserrettung suchten nach dem 20-Jährigen. Mithilfe von Sonartechnik und Tauchern entdeckten und bargen sie den verstorbenen Mann. Die genaue Todesursache wird laut Polizei ermittelt.