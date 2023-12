Berlin (dpa/bb) – Ein junger Mann hat am Sonntagnachmittag in Berlin-Kreuzberg auf zwei Männer geschossen und einen von ihnen verletzt. Der 20-jährige mutmaßliche Schütze entkam vom Tatort Mehringplatz nahe dem U-Bahnhof Hallesches Tor und wird nun von der Polizei gesucht, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ein 42-jähriger Mann wurde am Fuß verletzt, der zweite Mann im Alter von 40 Jahren wurde nicht verletzt – offenbar traf ihn der Schütze nicht. Nach den Schüssen gegen 17.30 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Sanitäter. Zum Grund der Auseinandersetzung ermittelt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes.