Berlin (dpa/bb) – Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in Berlin-Gropiusstadt gegen drei geparkte Autos gefahren. Dabei wurde seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Demnach soll der junge Mann in der Nacht zu Samstag aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Bei dem Unfall gegen 23 Uhr entstand laut Polizei Sachschaden.