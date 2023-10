Berlin (dpa/bb) – Ein 20-Jähriger ist in Berlin-Mitte mit Reizgas und Stichen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gerieten er und zwei bislang unbekannte Männer in der Nacht zum Samstag am Strausberger Platz in Streit. Im Zuge dessen soll einer der Männer den 20-Jährigen mit Reizgas besprüht haben. Der andere habe ihm in den Oberschenkel gestochen. Mit welchem Gegenstand, war laut Polizei zunächst unklar. Die Beschuldigten seien daraufhin geflüchtet.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Zuvor hatte die «B.Z.» von dem Vorfall berichtet.