Berlin (dpa/bb) – Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ohne Führerschein ist in Berlin-Westend am Samstagabend vor der Polizei geflüchtet. Über mehrere Straßen verfolgten Beamte das Auto der Frau, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach hatten Polizisten die Frau zum Anhalten aufgefordert, nachdem sie zu schnell gefahren war. Bei der zweiten Aufforderung stoppte sie den Wagen laut Polizei zunächst, fuhr aber wieder los, als ein Beamter ausstieg.

Später musste die Frau verkehrsbedingt anhalten und die Polizisten konnten sie festnehmen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.