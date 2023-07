Berlin (dpa/bb) – Eine 20 Jahre alte Radfahrerin ist in Berlin-Friedrichshain von einem Einsatzfahrzeug der Polizei erfasst und schwer verletzt worden. Für den Einsatz waren am Freitagabend ein Wagen mit Martinshorn und Blaulicht sowie ein Zivilauto auf der Landsberger Allee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau überquerte bei Grün mit ihrem Rad die Straße und wurde dabei von dem Zivilfahrzeug erfasst. Sie hatte ersten Erkenntnissen zufolge lediglich das Auto mit Sondersignalen wahrgenommen, nicht aber die Zivilstreife. Die 20-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf, Oberkörper, Armen und Beinen und kam ins Krankenhaus.