Berlin (dpa/bb) – Nach Ausschreitungen bei einer propalästinensischen Demonstration in Kreuzberg und Neukölln am Mittwochabend hat die Berliner Polizei 19 Strafverfahren gegen mutmaßlich Beteiligte eingeleitet. Gegen die Betreffenden werde unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruches, des tätlichen Angriffes und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach nahmen die Beamten vor Ort 14 Personen vorläufig fest. Einer der Festgenommenen habe während der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen das Bewusstsein verloren, hieß es. Alarmierte Rettungskräfte hätten diesen Menschen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Drei Polizisten wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt.

Am Mittwochabend waren laut Polizei bis zu 4500 Demonstranten vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Hermannplatz in Neukölln gezogen, um an das Leid der Bevölkerung im Gaza-Krieg zu erinnern. Dabei wurde laut Polizei in mindestens einem Fall eine «verbotene, das Existenzrecht Israels negierende Parole» gerufen. Als Beamte einschritten, seien sie mit Flaschen und Eiern beworfen worden.

Nach dem offiziellen Ende der Demonstration mussten sich Einsatzkräfte den Angaben zufolge mit weiteren Vorkommnissen beschäftigen. So brannten Menschen auf der Sonnenallee/Hermannplatz Pyrotechnik ab. An anderer Stelle auf der Sonnenallee brannten Müllcontainer und Autoreifen. Vor einem Spezialitätenrestaurant an der Kreuzung Sonnenallee/Reuterstraße wurden aus einer Gruppe von rund 50 Personen fremdenfeindliche Rufe skandiert. Auf der Kreuzung Sonnenallee/Weichselstraße sammelten sich rund 150 Personen, die von Einsatzkräften des Weges verwiesen wurden.

Im Zusammenhang mit diesen Vorkommnissen nach der Demo wurden laut Polizei acht Menschen zeitweise in Gewahrsam genommen. Acht Polizisten wurden verletzt. Insgesamt bot die Polizei an dem Abend und in der Nacht etwa 440 Beamte auf. Bereits am Dienstagabend war es bei einer propalästinensischen Demo in Neukölln zu Ausschreitungen gekommen.