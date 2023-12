Schwedt/Oder (dpa/bb) – Ein 19-Jähriger hat im Landkreis Uckermark seine Eltern mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es zu der Attacke am Donnerstagabend in der gemeinsamen Wohnung in der Berliner Allee in Schwedt/Oder. Nach dem Messerangriff sei es den Eltern gelungen, sich in einem Zimmer einzuschließen bis die Polizei eintraf. Wenige Minuten später nahmen die Beamten den 19-Jährigen fest.

Rettungskräfte brachten die Eltern des Mannes mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Ein Drogentest bei dem 19-Jährigen schlug laut Polizei positiv an. Nun werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Motiv der Tat war zunächst unklar.