Joachimsthal (dpa/bb) – Ein 19-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Joachimsthal (Landkreis Barnim) in den Graben gestürzt. Der junge Mann kam nach dem Unfall am Samstagnachmittag mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte.

Ein zweiter Motorradfahrer hatte den 19-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge geschnitten, wie es hieß. Infolgedessen kam das Unfallopfer den Angaben nach von der Straße ab und stürzte in den Graben. Der Verursacher flüchtete laut Polizei.