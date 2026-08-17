Bergfelde (dpa) – Die 19-Jährige, welche in der vergangenen Woche tot in einer Wohnung in Hohen Neuendorf nördlich von Berlin gefunden wurde, ist mutmaßlich von ihrem gleichaltrigen Freund getötet worden. Das teilte die Polizeidirektion Nord mit. Demnach habe die Obduktion ergeben, dass die 19-Jährige «durch scharfe Gewalt» in der Wohnung des Freundes getötet wurde.

Der mutmaßliche Täter soll der 19-Jährige sein, der am Mittwochnachmittag von einem Fernzug an einem Bahnübergang in Schönfließ tödlich verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen sei von einem Suizid auszugehen. Zuvor soll der Mann seine Freundin getötet haben. «Anhaltspunkte auf eine Beteiligung Dritter an dem Tötungsdelikt haben sich aus den Obduktionen nicht ergeben», hieß es von der Polizei.





Weitere Angaben machten die Behörden nicht. Die Ermittlungen der Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauerten an.