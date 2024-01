Berlin (dpa/bb) – Ein 19-Jähriger ist in Berlin-Lichtenberg mit einem Messer verletzt worden. Am Montagabend soll es auf der Falkenberger Chaussee zwischen dem 19-Jährigen und einem bislang Unbekannten zu einem Streitgespräch gekommen sein, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach soll der Täter dem 19-Jährigen ein Messer in den Rücken gestochen haben. Anschließend sei der Täter geflohen. Das Motiv sei bislang unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 19-Jährige wurde von einem Freund und einem Passanten erstversorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.