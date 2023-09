Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Bei Badeunfällen in Brandenburg sind im laufenden Jahr bislang 19 Menschen ums Leben gekommen. Das waren genauso viele wie zum gleichen Zeitpunkt im Jahr davor, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Mittwoch mitteilte. Die meisten tödlichen Unglücke ereigneten sich demnach in Seen. 14 Menschen ertranken dort. In Flüssen starben bisher drei Menschen, eine Person kam im Schwimmbad ums Leben.

Die meisten Todesfälle gab es in diesem Jahr im Juli. Im verregneten August ging die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr hingegen von sechs auf zwei zurück. Sechs Verunglückte waren über 70 Jahre alt. Sechs weitere zwischen 6 und 25 Jahren. Die meisten Ertrunkenen waren männlich. Lediglich vier Frauen kamen ums Leben. Stichtag der Erhebung war der 10. September.