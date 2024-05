Berlin (dpa/bb) – Rund um die Gedenkveranstaltungen zum Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus haben in Berlin 18 Menschen eine Strafanzeige erhalten. Unter anderem wird ihnen Beleidigung, Widerstand gegen Vollzugsbeamte, Volksverhetzung und Bedrohung vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Generell seien die Veranstaltungen in diesem Jahr jedoch überwiegend friedlich und ohne Störungen verlaufen, hieß es. Insgesamt stellten die Beamten die Identität von 47 Menschen fest, hauptsächlich im Bereich der Ehrenmale Treptow und Tiergarten.