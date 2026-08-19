Berlin (dpa/bb) – Ein 18-Jähriger ist in Berlin-Pankow mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der junge Mann am Dienstagabend die Wohnung eines ihm bekannten 17-Jährigen besucht haben. Dort schlugen ihm zwei weitere, bislang unbekannte Männer ins Gesicht und traten ihm gegen Rücken und Beine, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fesselten sie ihn. Das Trio bedrohte den 18-Jährigen dann mit einer Schusswaffe, Pfefferspray und einem Messer und verlangte eine mittlere dreistellige Summe Bargeld, die er ihnen gab. Einen günstigen Moment nutzte der junge Mann schließlich zur Flucht aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte die Wohnung daraufhin, die Tatverdächtigen waren zu diesem Zeitpunkt aber bereits verschwunden.