Berlin (dpa/bb) – Ein 18-Jähriger wurde am Alexanderplatz von der U-Bahn überfahren. Er starb noch am Ort, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Am Sonntagabend war der Mann in das Gleisbett der Linie U8 Richtung Hermannstraße gestürzt, kurz bevor ein Zug kam. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei nicht.

Am ehesten werde von einem Unfall ausgegangen, sagte eine Sprecherin. Demnach gibt es Hinweise, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert habe. Genaueres soll das eingeleitete Todesermittlungsverfahren ergeben.

Der U-Bahnfahrer und ein Zeuge erlitten nach Angaben der Polizei einen Schock und wurden von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Zuerst hatte die «Berliner Zeitung» berichtet.