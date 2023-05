Wandlitz (dpa/bb) – Eine 18-jährige Frau ist im Liepnitzsee in Wandlitz (Landkreis Barnim) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden Zeugen am Montagnachmittag die leblose Frau an der Wasseroberfläche in Ufernähe. Der alarmierte Notarzt stellte den Tod der Frau fest. Wie die Frau gestorben ist, wird laut Polizei ermittelt. Demnach lagen zunächst keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.