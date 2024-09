Neuruppin (dpa/bb) – Ein unbekannter Mann hat einen 17-Jährigen in Neuruppin rassistisch beleidigt und angegriffen. Der Täter habe dem Jugendlichen am Freitagabend die Beleidigung aus einer Gruppe heraus zugerufen, teilte die Polizei Ostprignitz-Ruppin am Sonntag mit. Derselbe Mann schlug dem Jungen danach laut Polizei mit der flachen Hand gegen den Kopf. Dem 17-Jährigen wurde später übel und er wurde medizinisch versorgt, wie es hieß. Die Kriminalpolizei sucht nun den etwa 40 Jahre alten Tatverdächtigen.