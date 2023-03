Potsdam (dpa/bb) – Ein 17-Jähriger ist am Freitag in Potsdam-Babelsberg von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde danach von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Die ersten Suchmaßnahmen nach dem unbekannten Täter blieben den Angaben zufolge erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» darüber berichtet.