Berlin (dpa/bb) – Ein Jugendlicher ist in Berlin-Pankow nach Polizeiangaben angegriffen und homophob beleidigt worden. Der 17-Jährige kam am Montagabend mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Ein Unbekannter habe den Jugendlichen nach ersten Erkenntnissen von hinten angegriffen und ihn zu Boden geschlagen, hieß es von den Ermittlern. Dabei habe der den 17-Jährigen homophob beleidigt und sei danach geflüchtet. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.



