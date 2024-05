Berlin (dpa) – In Berlin haben am frühen Mittwochmorgen zahlreiche Lieferwagen eines großen Versandhändlers gebrannt. 16 geparkte Transporter wurden durch Feuer oder Hitze an der Thyssenstraße im Bezirk Reinickendorf beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

28 Einsatzkräfte löschten demnach rund zwei Stunden lang die Flammen. Zur Entstehung des Brandes machte der polizeiliche Lagedienst zunächst keine Angaben. Die «Bild» und «B.Z.» berichteten zuerst.