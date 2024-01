Berlin (dpa/bb) – Zu Wochenbeginn hat es in Berlin in Schöneberg, Steglitz und Tempelhof einen Stromausfall gegeben. Von der Störung betroffen seien insgesamt 1500 Haushalte in der Attilastraße, Denkstraße, Liebenowzeile, dem Oehlertring, Prellerweg, Sembritzkistraße, dem Steglitzer Damm und der Umgebung der Straßenzüge, teilte das Stromnetz Berlin mit. Bis etwa 9.00 Uhr sollte die Störung behoben sein.