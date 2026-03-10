Berlin (dpa) – 150 Rabbiner aus zahlreichen europäischen Ländern sind in Berlin zu einer Konferenz und dem Austausch über Gesellschaft, Religion und die Zukunft jüdischen Lebens in Europa zusammengekommen. Am Nachmittag versammelten sie sich zu einem Fototermin am Brandenburger Tor. Vor dieser Kulisse entstehe «ein ikonisches Bild, das die Vielfalt, Kontinuität und Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Europa» unterstreiche, hieß es.

Die Konferenz der Rabbiner stehe im Zeichen von Dialog, gegenseitigem Respekt und der Stärkung des europäischen Zusammenhalts. Es gehe um Toleranz und ein positives Miteinander.





Die Rabbiner besuchen den Bundestag, wo sie von Vertretern der CDU/CSU-Fraktion empfangen werden. Ehrengast bei einem Dinner auf dem Jüdischen Campus in der Westfälischen Straße ist der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Erwartet wurden zudem zahlreiche Botschafter und Vertreter europäischer Staaten.