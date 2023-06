Berlin (dpa/bb) – Beim Überqueren einer Straße ist ein 15-Jähriger in Berlin-Lichterfelde von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch berichtete, war der Jugendliche am Dienstagabend auf dem Ostpreußendamm unterwegs. Als er durch die «verkehrsbedingt wartenden Autos» gehen und die Straßenseite wechseln wollte, übersah er demnach einen Autofahrer im Gegenverkehr. Der 36 Jahre alte Fahrer konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Fußgänger an. Der 15-Jährige kam mit einem Knochenbruch im linken Arm in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.