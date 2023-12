Berlin (dpa/bb) – Ein 15-Jähriger hat bei einem Streit in Berlin-Kreuzberg Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Der Jugendliche wurde in der vergangenen Nacht in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der 15-Jährige mit einem Unbekannten in Streit geraten sein. Dieser sei geflohen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.